وزير فلسطيني سابق : بايدن أعطى موافقته لخطط الاحتلال الإسرائيلي العسكرية ضد الفلسطينيين

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قال الدكتور سفيان أبو زايدة الوزير الفلسطيني السابق، إن القصف والقتل والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف من قبل أن يأتي الرئيس الأمريكي جو بادين وخلال وجوده وبعد أن غادر الأراضي المحتلة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تأثير لتلك الزيارة من حيث حجم العنف يوميًا.

وأضاف خلال مداخلة له عبر سكايب من غزة مع الإعلامية جومانا هاشم على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الرئيس الأمريكي شارك في غرفة الحرب الإسرائيلية وأقرّ الخطط، وناقش مع الاحتلال الإسرائيلي كافة الخطط العسكرية وأعطى موافقته ودعمه اللا محدود واللا مشروط وفتح بوابات الخزائن والأسلحة الأمريكية لكي تواصل عملياتها العسكرية وعدوانها وحربها التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

وأكد، أنه لا يوجد أي أفق، فالحديث كان عن إدخال مساعدات محدودة، على ألا تصل هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة، وفقط تكون في الجنوب، على اعتبار أن الحرب وكأنها في الشمال أما الجنوب فليس فيه حرب، مؤكدًا أن هذه هي الشروط الإسرائيلية.