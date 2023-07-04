وسائل إعلام إسرائيلية: 10 مصابين على الأقل في حادث دهس في “تل أبيب”

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم/الثلاثاء/، إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث دهس في حي “رمات هخايال” في “تل أبيب”.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية: إن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث، لمعالجة المصابين، والعديد منهم في حالة خطيرة.. وقالت نجمة داود الحمراء إن مُنفذ عملية الدهس تم تحييده في إشارة إلى استشهاده.

يأتي الهجوم فى أعقاب مع العدوان العسكري للاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدينة “جنين” ومخيمها؛ والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة نحو 100 آخرين، بعضهم بجروح خطيرة.