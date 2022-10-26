وسائل إعلام إيرانية: إضراب “واسع النطاق” في 8 مدن غرب إيران

المناطق-الرياض

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، عن إضراب “واسع النطاق” في 8 مدن غرب إيران على خلفية الاحتجاجات التي تشعل البلاد منذ وفاة مهسا أميني على يد قوات الشرطة الإيرانية واحتجاجا على أوضاع البلاد.

ووفقا لتلك الوسائل بدأ عمال المصافي في طهران اضرابهم عن العمل بالتزامن مع حالة الإضراب التي تشمل 8 مدن إيرانية والاحتجاجات الواسعة في البلاد.

وكانت قد أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كردستان في غرب إيران، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام في جميع المدارس والجامعات في المحافظة، الأربعاء، بالتزامن مع أربعينية وفاة الشابة مهسا أميني.

ودعت مجموعات مختلفة في إيران، بما في ذلك شباب أحياء طهران ومجموعات نسائية، وأحزاب كردية، ومدارس وجامعات كردستان والعديد من الناشطين إلى النزول للشوارع، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاة مهسا أميني.