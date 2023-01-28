وسائل إعلام: الاحتلال يبحث طرد عائلات منفذي العمليات وتسليح المستوطنين

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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن الاحتلال بصدد توزيع الآلاف من قطع الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس، لتعزيز التصدي لمنفذي العمليات الفلسطينية.

وقال موقع “والاه” نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيطرح سلسلة من الإجراءات على مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) لمناقشتها والموافقة عليها في إطار الرد على الهجمات في القدس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، فتح الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار من مسدس كان يحمله تجاه مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في القدس الشرقية وأصاب اثنين بجروح خطيرة، بينهما ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يصاب هو بجروح متوسطة إلى خطيرة.

وأضاف “والاه”، نقلا عن المسؤول ذاته، أن نتنياهو سيطرح على الكابينت، دفع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، وإغلاق فوري لمنازلهم، والإسراع في منح رخص السلاح للمواطنين الإسرائيليين.

وتابع المسؤول الإسرائيلي: “قضايا أخرى من المتوقع أن تطرح في المناقشة هي السياسات المتعلقة باعتقال أفراد عائلات ومعاوني الإرهابيين، على الرغم من أن بعض الاعتقالات قد بدأت بالفعل، وكذلك تعزيزات إضافية للقوات في مناطق الضفة الغربية.