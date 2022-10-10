وسائل إعلام: هجوم سيبراني على مطارات أميركية مصدره روسيا

وذكرت قناة إيه بي سي نيوز إنه جرى استهداف بعض من أكبر المطارات في البلاد بهجمات إلكترونية يوم الاثنين من قبل جهة داخل روسيا.

وقالت مصدر إن الأنظمة التي جرها استهدافها في المطارات لا تتعامل مع مراقبة الحركة الجوية والتنسيق الداخلي لشركات الطيران أو أمن النقل.

لكن الهجمات السيبرانية أدت إلى “منع وصول الجمهور” إلى نطاقات الويب العامة التي تبلغ عن أوقات الانتظار والازدحام في المطار.

وتم الإبلاغ عن الهجمات لأول مرة في حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت الشرقي عندما أبلغت هيئة المطارات وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بأن نظام مطار لاغوارديا قد أصيب.

وقد جرى استعادة الأنظمة في المطار، لكن مطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد تعرضت لهجمات مشابهة.

وتأثرت المواقع الإلكترونية لمطار دي موين الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) ومطار شيكاغو أوهير الدولي صباح يوم الاثنين.

وأفاد مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في حوالي الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي أن موقعه يعمل بشكل احتياطي وأن “العمليات في المطار لم تتأثر العمليات في أي وقت.”

وقال مطارلوس أنجلوس في بيان لشبكة إيه بي سي نيوز: “في وقت مبكر من صباح اليوم ، تعطل موقع FlyLAX.com الإلكتروني جزئيًا”.

و”اقتصر انقطاع الخدمة على شريحة من الجمهور الذي يتعامل مع الموقع الألكتروني فقط، فيما لم تتعرض أنظمة المطارات الداخلية للخطر ولم تكن هناك اضطرابات تشغيلية.”

ويعمل المهندسون والمبرمجون بنشاط لسد الثغرات التقنية التي سمحت بالهجمات ودعم البنية التحتية الحاسوبية الأكثر أهمية.