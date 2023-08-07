وسط اشتباكات عنيفة في الخرطوم.. إخلاء أحياء سكنية في أم درمان

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فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في أم درمان، غادر سودانيون في منطقة أبو روف السكنية غرب الخرطوم الكبرى اليوم (الإثنين) منازلهم جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال سكان محليون إن اشتباكات عنيفة شهدتها وسط أم درمان، موضحين أن الجيش يقصف بالمدفعية والطيران باتجاه جسر شمبات (الذي يربط بين أم درمان وبحري شمال الخرطوم) لوقف الإمداد عن قوات الدعم السريع.

وأفادت لجان مقاومة أبو روف بأن المنطقة شهدت إخلاء عاماً لكل المنازل بأمر من القوات المسلحة من ناحية والدعم السريع من ناحية أخرى وإعلانها منطقة عمليات، مشيرة إلى أن اللجنة دعت جميع سكان الأحياء المجاورة إلى مساندة أهالي أبو روف.

وتواصل القصف المدفعي والصاروخي على مناطق وسط مدينة أم درمان وشمال الخرطوم وجنوبها، فيما سقطت قذائف على حي الشهداء وسط أم درمان.

وأسفرت هذه الحرب عن مقتل 3900 شخص على الأقل، كما أجبرت نحو أربعة ملايين آخرين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى لم تطلها أعمال العنف أو إلى خارج البلاد.