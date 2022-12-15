وسط توقعات بانتعاش الطلب.. ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولارين

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ارتفعت أسعار النفط عند التسوية أكثر من دولارين، بعدما توقعت منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية انتعاش الطلب على مدار العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.02 دولار أو 2.4 في المائة إلى 82.70 دولار للبرميل، فيما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 1.94 دولار إلى 77.28 دولار.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يومياً على مدى العام المقبل ليسجل 101.8 مليون برميل يومياً مع زيادة محتملة من الصين وهي أكبر مستوردة للنفط في العالم.

ورفعت وكالة الطاقة الدولية، تقديراتها للطلب على النفط في 2023 إلى زيادة بمقدار 1.7 مليون برميل يومياً إلى 101.6 مليون برميل يومياً.