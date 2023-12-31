وسط سيل جارف.. إنقاذ طالبات احتجزن داخل حافلة في بريدة

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أنقذت فرق الدفاع المدني‬ ببريدة بمنطقة القصيم – وسط المملكة- 9 أشخاص احتجزوا في سيل داخل حافلة كبيرة وخرجوا وهم بصحة جيدة من دون إصابات تذكر، بحسب ما ذكره الدفاع المدني السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.