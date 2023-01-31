وسط مطالب بحظره.. الكونجرس يحقق في تجسس “تيك توك”

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وافق الرئيس التنفيذي لشركة “تيك توك” الصينية، شو زي تشيو، على الإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي، في 23 مارس المقبل، وسط دعوات لحظر تطبيق الفيديوهات القصيرة، إثر اتهامات بالتجسس على المستخدمين.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن متحدث باسم لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، قوله إن “تشيو” سيمثل أمام اللجنة، للرد على مخاوف المشرعين الجمهوريين، بشأن قضايا الأمن الخصوصية لتطبيق “تيك توك”.

من جانبها، أوضحت رئيسة اللجنة، كاثي ماكموريس رودجرز، أن “تطبيق تيك توك سمح عن قصد للحكومة الصينية بالوصول إلى بيانات المستخدم، ويستحق الأمريكيون معرفة الخطوات التي يتخذها التطبيق لحمايتهم أثناء اتصالهم بالإنترنت”.

وطالبت رودجرز بالحصول على المزيد من المعلومات من تطبيق “تيك توك”، فيما يتعلق بتأثيره على الشباب، وسط مخاوف بشأن المحتوى الضار، والاستغلال الجنسي المحتمل للقصر على المنصة الصينية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع قبل نحو شهر على مشروع قانون يقيد استخدام “تيك توك” على أجهزة الحكومة الفيدرالية، إذ يمتلك التطبيق ما لا يقل عن 100 مليون مستخدم داخل أمريكا.

يشار إلى أن “تيك توك” يخضع حاليا لحظر الوصول إليه من الهواتف الذكية الحكومية في أكثر من نصف الولايات الأمريكية، بسبب مخاوف أمنية بشأن بيانات المستخدم، التي يزعم أنه يتم الوصول إليها من قبل الحكومة الصينية.