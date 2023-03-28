وصلت إلى أوروبا.. مساعدات “سلمان للإغاثة” تتضاعف في رمضان

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية في غانا وسوريا ومقدونيا الشمالية، ضمن الأعمال الإنسانية المُستمرة خلال شهر رمضان المبارك.

ووزع المركز 23 طناً و800 كيلوغرام من السلال الغذائية، استفاد منها 2.388 فرداً من الأسر الأشد احتياجاً في منطقة كوماسي بإقليم أشانتي في جمهورية غانا.

وجرى توزيع 569 سلة غذائية و569 سلة نظافة، استفادت منها 569 أسرة من متضرري الزلزال في مدينتي إدلب وحارم التابعتين لريف محافظة إدلب في شمال سوريا.

كما تم توزيع 5 أطنان و400 كيلوغرام من السلال الغذائية في مدينة كيرتشوفا بجمهورية مقدونيا الشمالية، استفاد منها 800 فرد ضمن مشروع سلة إطعام للعام 2023م.

واحتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع للمركز في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن باليوم العالمي للمياه، حيث قدم العديد من الأنشطة التوعوية والترفيهية حول أساليب ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث.

وتضمنت الفعاليات المصاحبة تقديم محاضرة توعوية للمدير الطبي في عيادات المركز بالمخيم، تناول فيها جوانب مهمة حول طرق ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من التلوث، والكميات المناسبة لجسم الإنسان من الماء.