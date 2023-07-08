وصول أكثر من 195 ألف حاج إلى المدينة المنورة

المناطق- المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة -بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج- حتى اليوم 31684 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول لليوم بلغ 195282 حاجاً وصل منهم 29251 حاجاً إلى محطة استقبال الهجرة 742 رحلة بينما استقبل مركز حجاج البر 268 عبر 6 رحلات، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 2165 حاجاً عبر 64 رحلة.

وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 75787 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119480 حاجاً من جنسيات مختلفة، إضافة إلى وصول نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة إلى 40٪؜، واستفاد 63047 حاجاً من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.