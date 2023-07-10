وصول أكثر من 259 ألف حاج إلى المدينة المنورة

المناطق_واس

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس الأحد، 259514 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي عدد القادمين عن طريق محطة استقبال الهجرة قد بلغ 27202 حاجاً، فيما استقبل مركز حجاج البر 48 حاجا، و2110 حجاج عن طريق محطة قطار الحرمين الشريفين.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 126997 حاجاً ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 132499 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 44٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 68341 حاجاً.