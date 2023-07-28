وصول أكثر من 665 ألف حاج إلى المدينة المنورة

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 665704 حجاج من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ ١٨١ حاجاً .

وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 559550 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين اليوم، 21624 حاجاً، غادر منهم 18639 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر ٧٥ رحلة، و 2985 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر ٢٠ رحلة .

فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 106064 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة ٣٥٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1342 حاجاً.