وصول أكثر من 779 ألف حاجٍّ إلى المدينة المنورة حتى اليوم

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 796875 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة,أن إجمالي الوصول لليوم الثلاثاء بلغ 26240 حاجاً وصل منهم 19466 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة, بينما استقبل مركز الهجرة 108 رحلات تقل 3943 حجاجاً، واستقبل مركز حجَّاج البر 81 رحلة تقل 2518 حاجاً.

وفيما يخص عمليات المغادرة،أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجَّاج المغادرين اليوم،في طريقهم إلى المشاعر المقدَّسة بمكة المكرمة بلغ 652063 حاجاً ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 144747 حاجاً من جنسيات مختلفة،وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 48٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 40347 حاجاً.