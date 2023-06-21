وصول أكثر من 813 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 813658 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول لليوم الأربعاء بلغ 16785 حاجاً وصل منهم 13940 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 76 رحلة, بينما استقبل مركز الهجرة 53 رحلة تقل 1610 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 29 رحلة تقل 1023 حاجاً ، في حين استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 139 حاجا عبر ١٩ رحلة.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 680616 حاجاً ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 132975 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 56٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 42713 حاجاً.