وصول أكثر من 833 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 833091 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الوصول لليوم الجمعة بلغ 8403 حجاج، وصل منهم 7542 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 42 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 14 رحلة تقل 302 حاج، واستقبل مركز حجاج البر 10 رحلات تقل 449 حاجاً، فيما استقبلت محطمة قطار الحرمين الشريفين 112 حاجا عبر 4 رحلات.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 798285 حاجاً ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 34734 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 12 في المئة، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 45079 حاجاً.