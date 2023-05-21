وصول أولى رحلات الحجاج ضمن مبادرة “طريق مكة” تقلان 567 حاجاً ماليزيا

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وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، صباح اليوم (الأحد) أولى رحلات الحجاج، بوصول طائرتين تقلان 567 حاجا ماليزيا إلى المملكة ضمن مبادرة “طريق مكة”.

وكانت قد غادرت في وقت سابق أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” ماليزيا وبنجلاديش متجهة إلى المملكة، عبر صالات المبادرة في مطار كوالالمبور الدولي، ومطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية دكا.

وتهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونياً وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية.

كما توفر ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.