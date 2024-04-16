وصول أول رحلة من المسار الجوي الجديد الذي يربط الرياض وبكين

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وصلت منذ قليل أول رحلة من المسار الجوي الجديد الذي يربط الرياض وبكين.

ويعد المسار الجوي الجديد ثمرة لجهود برنامج الربط الجوي، الداعم لنمو الربط الجوي في المملكة.

وكان من المقرر أن يُطلِق المسار أولى رحلاته في شهر أبريل الجاري2024، وستُسيَّر بموجبه رحلتين أسبوعيًا بين مطار بكين داشينغ الدولي ومطار الملك خالد الدولي، كما ستُسيّر رحلتين أسبوعيًا من مطار شينزين باوان الدولي، إلى مطار الملك خالد الدولي اعتبارًا من شهر يونيو 2024، بطائرة من طراز ” A330-300″.

ومع تزايد الطلب على السفر الجوي بين المملكة والصين، يأتي هذا التعاون متماشيًا مع الجهود الأوسع لبرنامج الربط الجوي ومنظومتيّ السياحة والطيران، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتلبية الطلب المتنامي على السفر الجوي المباشر، كما يتكامل هذا التعاون مع التوسع الأخير في الخطوط الجوية بين المطارات السعودية والصينية، الذي جاء من قِبَل كل من الخطوط الجوية السعودية، وخطوط “هاينان” الجوية الصينية.