وصول أول فوج من حجاج السودان

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استقبلت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا اليوم، أولى طلائع الفوج الأول من بعثة حجاج السودان القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وبلغ عددهم ” 305 ” حجاج وحاجات من أصل حوالي 8 آلاف حاج يُتوقع وصولهم تباعًا من البعثة السودانية.

وأقيم حفل استقبال خاص لحجاج السودان تخلله توزيع الورود والهدايا التذكارية، حيث عبر الحجاج عن مشاعرهم الفياضة بالوصول بسلام إلى مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض.

وعد رئيس مجلس إدارة مطوفي جنوب شرق آسيا “مشارق الماسية” علي بن حسين بندقجي، استقبال الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم هو شرف ومسؤولية كبيرة، مؤكداً توفير أقصى درجات الراحة والسكينة للحجاج وتسخير كل الجهود لضمان راحتهم وأداء مناسكهم بسهولة ويسر وذلك في إطار ما توليه حكومة المملكة من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن.

من جانبه، عبر أمين الحج والعمرة السوداني الدكتور محمد عثمان الخليفة عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً على هذا الاستقبال الحافل والمتميز، مثمنا جهود وزارة الحج والعمرة بتذليل جميع العقبات حتى يتمكن حجاج السودان من أداء الفريضة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.