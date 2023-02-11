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وصول الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 فبراير 2023 - 11:56 صباحًا

المناطق_الرياض

وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا صباح اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية, بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 فبراير 2023 - 11:56 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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