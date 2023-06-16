وصول الفوج الأول من حجاج جمهورية السودان

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استقبلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسیا “مشارق” – اليوم – أول فوج يصل إلى مكة المكرمة من حجاج جمهورية السودان القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي.

ونظمت الشركة حفل استقبال، جرى خلاله تقديم الهدايا والورود وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الوصلات الترحيبية وعدد من الفعاليات التي تجسّد مشاعر الاحتفاء .

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، أن الشركة تسعى إلى تقديم أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة – أيدها الله – في العناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهتهم، أشاد عدد من الحجاج السودانيين بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كل سبل الراحة لهم.