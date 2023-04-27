استمراراً لجهود المملكة في عمليات الإجلاء من السودان.. وصول 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة

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استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الخميس 187 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: (هولندا، وروسيا، ولبنان، والنرويج، والولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وصربيا، وبولندا، وألمانيا، والهند، وجورجيا، وتايلند، وبنغلاديش، والسويد، وأوزباكستان، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وكينيا، والفلبين، وأثيوبيا، وأرمينيا، ونيجيريا، كازاخستان، والبارغواي، وباكستان)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الطائف”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2544 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و 2425 شخصاً ينتمون لـ 74 جنسية).

ووصلت مساء أمس الأربعاء، سفينة “جلالة الملك – أبها” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، وعلى متنها 5 مواطنين و 198 من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

كانت وزارة الخارجية أعلنت مساء أمس الأربعاء، عن وصول 5 مواطنين و198 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، إلى مدينة جدة، قادمين من السودان.