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وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 14 نوفمبر 2022 - 11:26 مساءً

المناطق_الرياض

كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، أن تطبيق واتساب أطلق ميزة جديدة في النسخة التجريبية، وهي إمكانية ربط وتشغيل الواتساب الخاص بالمستخدم على 4 أجهزة إضافية في نفس الوقت واللحظة.

ونشر الرشيد، مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر”، يوضح كيفية ربط وتشغيل الواتساب على 4 هواتف أخرى، سواء كان هاتف المستخدم آيفون أو آندرويد بسهولة وببساطة شديدة، وذلك بدون استخدام أي تطبيقات خارجية وبشكل رسمي عبر الجهاز.

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طريقة الربط

وأوضح أن الطريقة تتمثل في فتح الواتساب في الجهاز المراد ربط جهازك الأساسي به، ثم يتم الموافقة على الشروط، لتظهر قائمة مكتوب بها “أدخل رقم هاتفك”، ويكون في أعلى الصفحة 3 نقاط يتم الضغط عليها لتجد خيار اسمه “ربط الجهاز” ومن هنا تضغط عليه.

وأشار “عقب ذلك تذهب إلى جهاز الأساسي وتختار الأجهزة المرتبطة ثم ربط جهاز وتصور الباركود الذي ظهر في الجهاز الآخر وبهذا سيتم الربط والتشغيل”.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 14 نوفمبر 2022 - 11:26 مساءً
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Waleed

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