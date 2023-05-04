وصول 208 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى جدة

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استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الطائف” إلى مدينة جدة 208 أشخاص من الجنسيات التالية: (النرويج، واستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتركيا، وإريتريا، ومصر، ومالطا، وألمانيا، وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، وسوريا).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 6073 شخصاً (246 مواطنا، ونحو 5827 شخصاً ينتمون لـ 104 جنسيات).