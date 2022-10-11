“وطأت به قدم الرسول”.. ما هي قصة بئر “اليسيرة” النبوي؟

المدينة المنورة بها آبار كثيرة تعود إلى زمن الرسول وما قبله، مشيرة إلى أن بعض هذه الآبار لها علاقة بسيرة الرسول “صلى الله عليه وسلم” سواء مر بها أو توضأ أو اغتسل منها ، أو يشرب منها، ويعتبر “بئر اليسيرة” من أشهرهم.

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وردا على ذلك، قال الباحث التاريخي والمرشد السياحي عبد الله بن الزوير: “هناك العديد من الآبار النبوية في المدينة المنورة تتعلق بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مبنية من الحجر، وبها منازل قديمة ومهجورة.

وأوضح أيضا أن للبئر قيمة تاريخية، فأعاد تسميتها بالنبي الكريم وتوضأ بها، واغتسل رفقة أبو سلمة، وزار النبي محمد صلى الله عليه وسلم بئر بالمدينة وسألهم عنها فقالوا: هذه بئر العسرة فقال هي بئر العلياء اليسيرة”.

وأشار الباحثون إلى أن “اليسيرة” كانت تسمى “اليسر” لمحاربة المشقات، مشيرين إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من هذه البئر، كما شرب من البئر وصلى عليها، فصار ماءها سهلًا، يميل إلى أن يكون سائلًا لمن يشربونه مالحًا.