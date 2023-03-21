وظائف أكاديمية بجامعة نجران.. التفاصيل وشروط التقديم

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أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف بنظام العقود والتعاون، للجنسين، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ.
وفيما يلي التفاصيل:
الشروط:
-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية.
-اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%.
-اجتياز المقابلة الشخصية.
-الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.
وحددت الجامعة المستندات المطلوبة، وتتمثل:
-صورة مصدقة من المؤهل المطلوب.
-صور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة
-صور من الخبرات الأكاديمية إن وجدت.
-صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.
طريقة التقديم:
-عبر البريد الإلكتروني للكلية التطبيقية بشروره (اضغط هنا).
-التسجيل سيستمر لمدة أربعة أيام
-تُستبعد الطلبات الناقصة وتعد لاغية، أو الواردة بعد تاريخ التقديم الموضح أعلاه
-كما لا تقبل المستندات مناولة.