وظائف أكاديمية بجامعة نجران.. التفاصيل وشروط التقديم

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أعلنت جامعة نجران عن توفر وظائف بنظام العقود والتعاون، للجنسين، للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي 1444هـ.

والوظائف متاحة لحملة الماجستير للتدريس في تخصصات المحاسبة، وإدارة الأعمال بالكلية التطبيقية بشرورة.

وفيما يلي التفاصيل:

الشروط:

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-حاصلًا على درجة الماجستير مع معادلتها في حال كانت من جامعة خارجية.

-اجتياز المتقدم للاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص وبدرجة لا تقل عن 60%.

-اجتياز المقابلة الشخصية.

-الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص.

وحددت الجامعة المستندات المطلوبة، وتتمثل:

-صورة مصدقة من المؤهل المطلوب.

-صور معتمدة من المعادلات في حال كان المؤهل من خارج المملكة

-صور من الخبرات الأكاديمية إن وجدت.

-صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

طريقة التقديم:

-عبر البريد الإلكتروني للكلية التطبيقية بشروره (اضغط هنا).

-التسجيل سيستمر لمدة أربعة أيام

-تُستبعد الطلبات الناقصة وتعد لاغية، أو الواردة بعد تاريخ التقديم الموضح أعلاه

-كما لا تقبل المستندات مناولة.