وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة تبوك.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت جامعة تبوك عن توفر حوالي 40 وظيفة أكاديمية شاغرة بمسمى “معيد” للجـنسين “ذكورًا وإناثًا”، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية، حيث تشمل الوظائف المقدمة عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

وظائف شاغرة في جامعة تبوك

وكشف جامعة تبوك عن أبرز التخصصات التي تحتاج إليها والتي جاءت على النحو التالي: “نظم المعلومات الإدارية، التمويل والاستثمار، التمريض، العلاج الطبيعي، تقنية مختبرات طبية، طب وجراحة، والتصميم الداخلي، تصميم الأزياء والمنسوجات”.

وذكرت ايضًا، هندسة الحاسب، الأنظمة، الهندسة المدنية، الهندسة الصناعية، والصيدلة، الكيمياء، لكيمياء الحيوية، الإحصاء، فيزياء، التسويق، تقنية المختبرات الطبية،علوم الحاسب، الإدارة، اللغة الإنجليزية، إدارة السياحة والضيافة.

شروط التقديم في جامعة تبوك

أوضحت، أن المتقدم أو المتقدمة يجب أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة معادلة المؤهلات التي صدرت من خارج المملكة.

وركزت أن التقدير العام في المرحلة الجامعية البكالوريوس جيد جداً على الأقل، وألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة

أوضحت جامعة تبوك أن التقديم سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13 نوفمبر 2022، وينتهي التقديم يوم الخميس 17 نوفمبر 2022، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

اقرأ ايضًا