وظائف أكثر للسعوديين.. رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية يزف بشرى (فيديو)

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قال الدكتور إيهاب أبو ركبة، رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية، اليوم الجمعة، إن قرار توطين المهن الاستشارية جاء في وقته.

وأكد أن اللجنة كانت تطالب بتمكين القطاع الاستشاري بشكل جيد، مردفا: “يوجد نسبة كبيرة من الأموال تذهب للشركات الأجنبية، والمستشارين الأجانب، وكنا نتمنى أن يأتي القرار لدعم أبناء الوطن من الاستشارييين”.

وأوضح في تصريحات لـ برنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن قرار توطين المهن الاستشارية سيجعل الشركات الأجنبية توظف نسبة أكبر من السعوديين.

وأكد أن هذه الشركات ستكون مطالبة بشكل أكبر أن تنقل الخبرة والمعرفة التي لديها إلى أبناء الشعب السعودي.