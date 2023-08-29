وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

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الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، تعلن عبر موقعها الرسمي (منصة التوظيف)، توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، بمدينة الرياض – وذلك وفقًا لما تم نقله من حساب الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- سكرتير تنفيذي – مكتب المحافظ.

هدف الوظيفة:

توفير الدعم الإداري والمساندة اللوجستية لادارة منظومة اعمال وخدمات السكرتارية المختلفة لمكتب المحافظ من خلال تنسيق الاجتماعات واعداد مسودة القرارات والتعاميم ومحاضر الاجتماعات وترتيب زيارات المحافظ المحلية والخارجية والتنسيق لزيارات كبار الزوار

ملخص المسؤوليات الوظيفية:

– مراجعة المذكرات الدورية والمتعلقة بعمل الوحدات التنظيمية الداخلية، وإجراء المراسلات الاعتيادية مع الجهات الخارجية والداخلية بعد الاعتماد من صاحب الصلاحية .

– اعداد مسودة القرارات والتعاميم والخطابات والعروض التقديمية والتقارير العامة ومراجعة تنسيق محاضر الاجتماعات ومطابقتها مع معايير المكتب والرفع بها للمراجعة واخذ التوجيه.

– تدوين الملاحظات، التي يتم إملاؤها، بطريقة الاختزال (الكتابة السريعة)، ونسخ المراسلات والتقارير وتنسيقها وفقاً لمعايير المكتب..

– جمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الدولة المضيفة او المستضيفة التي سيزورها المحافظ وفقاً للقوانين والأعراف الدولية وإعداد التقارير المعرفية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها ورفعها إلى صاحب الصلاحية .

– الاطلاع على كافة الاتفاقيات الثنائية المحلية والدولية للمملكة في مجال مهمة المحافظ وتحليلها وتوضيح معايير الالتزام والتقيد ببروتوكولات وقواعد التمثيل الدبلوماسي واعداد التقارير الخاصة بذلك ورفعها لصاحب الصلاحية لمراجعتها واعتمادها.

– التحقق من فحص طلبات الاجتماعات والمواعيد ومراجعة جداول المشاركين في الاجتماعات والتأكد من تحديد أوقات الاجتماعات وجدولتها في النظام التقني المخصص لذلك في الهيئة ووالتأكد من اشعار كافة الحضور حسب التوجيه وتحضير جدول الأعمال وتذكير رئيس القسم بها.

2- سكرتير أول – مكتب المحافظ.

هدف الوظيفة:

توفير الدعم الإداري والمساندة اللوجستية لادارة منظومة اعمال وخدمات السكرتارية المختلفة لمكتب المحافظ من خلال تنسيق الاجتماعات واعداد مسودة القرارات والتعاميم ومحاضر الاجتماعات وترتيب زيارات المحافظ المحلية والخارجية والتنسيق لزيارات كبار الزوار

ملخص المسؤوليات الوظيفية:

– إعداد المذكرات الدورية والمتعلقة بعمل الوحدات التنظيمية الداخلية، وإجراء المراسلات الاعتيادية مع الجهات الداخلية بعد الاعتماد من صاحب الصلاحية والقيام بتوزيعها حسب النظام المعتمد في الهيئة.

– المشاركة في اعداد مسودة القرارات والتعاميم والخطابات والعروض التقديمية والتقارير العامة وتنسيق محاضر الاجتماعات وتحريرها وفقاً لمعايير المكتب والرفع بها للمراجعة واخذ التوجيه.

– المشاركة في تدوين الملاحظات، التي يتم إملاؤها، بطريقة الاختزال (الكتابة السريعة)، ونسخ المراسلات والتقارير وتنسيقها وفقاً لمعايير المكتب..

– المشاركة في جمع المعلومات والبيانات اللازمة حول الدولة المضيفة او المستضيفة التي سيزورها المحافظ وفقاً للقوانين والأعراف الدولية والمشاركة في إعداد التقارير المعرفية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها.

– المشاركة في الاطلاع على كافة الاتفاقيات الثنائية المحلية والدولية للمملكة في مجال مهمة المحافظ والمشاركة في تحليلها وتوضيح معايير الالتزام والتقيد ببروتوكولات وقواعد التمثيل الدبلوماسي والمشاركة في إعداد التقارير الخاصة بذلك .

– المشاركة في فحص طلبات الاجتماعات والمواعيد وتنسيق جداول المشاركين في الاجتماعات وتحديد أوقات الاجتماعات وجدولتها في النظام التقني المخصص لذلك في الهيئة والمشاركة في اشعار كافة الحضور حسب التوجيه والمساهمة في تحضير جدول الأعمال.

المزايا الوظيفية:

تقدم الهيئة مزايا تنافسية تشمل:

– رواتب تنافسية (بدلات سكن ومواصلات).

– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.

– تعليم الأطفال وخصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني وغيرها.

رابط التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف عبر حسابها الرسمي بموقع لينكدإن:

رابط التقديم: (اضغط هنا)