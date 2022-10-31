وظائف إدارية وهندسية وتقنية بوزارة الحج والعمرة عبر «جدارات»

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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فرصة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية، من خلال منظومة التوظيف “جدارات” على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل.

المراتب:

– من المرتبة (السادسة) إلى (الثامنة).

الوظائف:

– أخصائي إدارة مخاطر مساعد.

– باحث نظامي.

– باحث تدريب وابتعاث مساعد.

– مهندس حاسب آلي.

– باحث تنظيم مساعد.

– مطور برامج أول.

– مدير مشروع.

– مهندس معماري.

– مهندس مواقع.

– باحث إحصائي.

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

– مهندس مدني مساعد.

– أخصائي استمرارية أعمال مساعد.

الفئات المستهدفة:

1- خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والديبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

2- خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

3- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5- يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية(رجال / نساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

6- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيا زها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

7- (المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ه) وعدم مباشرة ال و (وعليه/ها).

رابط وموعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/04/06هـ الموافق 2022/10/31م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/04/10هـ الموافق 2022/11/04م، ويمكن التقديم ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط: ( هنا ).