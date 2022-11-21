وظائف بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي صوتيات ومرئيات
المؤهلات والخبرة
- شهادة الدبلوم ويفضل درجة البكالوريوس في تخصص إنتاج تلفزيوني أو إعلام.
- خبرة 3 سنوات لحملة شهادة الدبلوم.
- إجادة استخدام الأجهزة والتقنية في نفس المجال.
- إجادة الحاسب الآلي.
أخصائي محتوى رقمي
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في (اللغة الإنجليزية، علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات) أو ما يعادلها، ويفضل ماجستير في تقنيات التعليم.
- خبرة سنتين في المجال.
- خبرة في مجال التدريب الإلكتروني
- جيد في مهارات اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة وقراءة.
- مهارات متقدمة في استخدام تطبيقات مايكروسوفت اوفيس.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).