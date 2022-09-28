وظائف بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول

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الشروط المطلوبة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- لابد أن تكون شهادة الثانوية من القسم العلمي. 3- لابد أن تكون نسبة التخرج من الثانوية 70% كحد أدنى. 4- المتقدم لم يسبق له الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية. 5- لابد أن يكون عمر المتقدم أقل من 28 سنة. 6- المتقدم لابد أن يتمتع بصحة جيدة. 7- ألا تزيد كتلة الجسم عن 30. 8- ألا يكون لدى المتقدم أي مخالفة مرورية من جدول المخالفات المرورية رقم (6) ورقم (7) من نظام المرور. 9- أن يكون حاصلًا على درجة القدرات العامة 60 فأكثر. 10- ألا يكون مضى على آخر اختبار للقدرات العامة أكثر من 5 سنوات. المميزات: 1- تأمين طبي. 2- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.. 3- مكافأة شهرية لا تقل عن 3,000 ريال. 4- دبلوم مُعتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
برامج الدبلوم:
– الأمن الصناعي. – الكهرباء. – أعمال الأنابيب – رفع وتحميل. – السقالات. – تشغيل الرافعات. – الميكانيكا. – الآلات الدقيقة. – التشغيل. – الصحة والسلامة. – التبريد والتكييف. – الحفر. – اللحام.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/03/02هـ الموافق 2022/09/28م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/03/19هـ الموافق 2022/10/15م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا