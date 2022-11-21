وظائف بشركة البحر الأحمر للتطوير في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مساعد مدير الذكاء الاصطناعي.

أخصائي تأهيل الشريك.

مدير المشتريات.

أخصائي المشتريات.

مساعد مدير الجدوى والاستثمار.

مدير الشريك Onboarding.

أخصائي تأهيل الشريك.

مدير التطوير.

مدير الإنشاءات.

مدير المشروع.

وغيرها …

عن مشروع البحر الأحمر:

يُعد مشروع البحر الأحمر (مشروع حكومي سعودي)، مشروع السياحة الفاخرة الأكثر طموحاً في العالم تم الإعلان عن المشروع في يوليو 2017، من قبل صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ولايحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية حيث أن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

أوضحت البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).