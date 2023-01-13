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وظائف بشركة السودة للتطوير في عدد من التخصصات

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 يناير 2023 - 4:23 صباحًا

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أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة؛ عبر  لموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الشركة الرئيسي في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي اكتساب المواهب:

المؤهلات والخبرات

  •  شهادة البكالوريوس.
  • تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.
  • مدير أول التسويق:

    المؤهلات والخبرات:

    • شهادة البكالوريوس.
    •  تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

    طريقة التقديم:

    وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يناير 2023م.

    وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 يناير 2023 - 4:23 صباحًا
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