وظائف بشركة السودة للتطوير في عدد من التخصصات

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).