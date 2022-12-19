وظائف بشركة الطائرات المروحية المملكة لصندوق الاستثمارات

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أعلنت (شركة الطائرات المروحية – THC المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مرسل الرحلة.

جدولة الطاقم.

ضابط أول – AW139.

الكابتن AW139.

أخصائي خدمات الرواتب.

مدير الشؤون القانونية والشركات.

مخطط صيانة.

مدير الجدارة الجوية.

مدير سلامة أول (145).

مدير سلامة أول (121).

وغيرها…

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).