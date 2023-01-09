وظائف بشركة «تكامل القابضة» لحديثي التخرج.. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة تكامل القابضة، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن برنامج تكاملي طموح لتطوير الخريجين، بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج تكاملي طموح على حديثيّ التخرج.

تفاصيل البرنامج

يستقطب البرنامج الخريجين المتميزيّن، وتأهليهم في برنامج تبلغ مدّته 12 شهراً.

مسارات البرنامج:

إدارة المشاريع. إدارة المنتجات. إدارة الاستشارات. إدارة تطوير الأعمال. إدارة تقنية المعلومات. إدارة الموارد البشرية. إدارة المشتريات. الإدارة القانونية.

عن الشركة:

شركة حكومية تُدار بمفهوم حديث يخاطب فيه ويخدم أفراد المجتمع وأهم شرائح الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، عبر التمكين والإنجاز وخلق التغيير الإيجابي المستدام في سوق العمل السعودي، وإبقاء أثر مستمر يستفيد منه المجتمع.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم مُتاح، عبر النموذج الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 8 يناير 2023م؛ وينتهي التقديم بتاريخ 26 يناير 2023م.