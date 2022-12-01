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وظائف بشركة حكومية في عدد من التخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 1 ديسمبر 2022 - 3:00 صباحًا

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أعلنت (الشركة السعودية للإستثمار الزراعي – سالك مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبرموقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض وينبع, وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير نظام الرقابة المالية:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في المالية / الحسابات أو مجال ذي صلة
  • معرفة واسعة بعمليات Oracle و Hyperion والدمج
  • الشهادة الاحترافية ميزة إضافية: CPA و CMA و CFA و ACCA و ICAEW
  • خبرة في العمل: 6-8 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
  • أخصائي أول التطوير التنظيمي والقوى العاملة:

المؤهلات والخبرات:

  • خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في التطوير التنظيمي.
  • درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال.
  • الشهادة المهنية في الموارد البشرية مثل الموارد البشرية العليا / المهنية (SPHR / PHR) ، SHRM ، إدارة الموارد البشرية (HRM) ، ومستوى CIPD 5 وما فوق ستكون ميزة.

طريقة التقديم :

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.

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للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 1 ديسمبر 2022 - 3:00 صباحًا
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