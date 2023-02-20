وظائف بـ الشركة السعودية للخدمات اللوجستية “سال”

المناطق-متابعات

أعلنت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (SAL)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار قانوني:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها

خبرة عامة لا تقل عن 5 سنوات.

أخصائي ذكاء الأعمال:

المسؤوليات:

القدرة على تصميم وتنفيذ عمليات ETL من البداية.

تحسين أداء حزم ETL الحالية لتوفير أسرع وقت استجابة ممكن

ساعد ودعم فريق BI في متطلبات Adc المخصص من خلال توفير استخراج البيانات الصحيح باستخدام أسئلة SQL.

خبرة قوية في SQL SSIS ، وتجربة SQL Server ، وتجربة T- SQL ، و Visual Studio ، و SQL & Query Tuning.

إجراء تحليل أداء المراقبة والضبط وقواعد البيانات.

توحيد وتحسين البنية التحتية المتاحة لمخازن البيانات.

إنشاء وإدارة كائنات قاعدة البيانات بما في ذلك الكمبيوتر اللوحي وفهارس طرق العرض والإجراءات.

ضابط المخزن:

المسؤوليات:

مراقبة أنشطة المستودعات لضمان تنفيذ خطط التطوير التصحيحية للوفاء بالخطة الاستراتيجية.

تحليل المناطق الضعيفة لعمليات المستودعات من أجل تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة بالتعاون الوثيق مع المناطق الداخلية والخارجية المتأثرة.

ضمان الحلول التصحيحية لقضايا عمليات المستودعات في مكانها والتوافق مع اللوائح والمعايير.

راقب العملية لضمان التخطيط الفعال للتواصل وتدفق العمل بحيث يمكن أن يسير العمل بسلاسة ويتم تمرير المعلومات المأخوذة إلى الفريق المعني على الفور.

وضع خطط لضمان آلية التخزين المناسبة وتنفيذ الحلول التصحيحية للحفاظ على بيئة صحية جيدة التنظيم.

قم بالإبلاغ ، والصيانة ، والإعداد ، والتأكد من أن جميع العمليات تتم وفقًا للوائح ودليل الشركة.

الإبلاغ عن أي أنشطة غير منتظمة والمتابعة عن كثب مع الإدارة المعنية لضمان التواصل الفعال في المكان.

مسؤول عن ضمان التحقق من الصحة والتحصيل والفاتورة بعد 24 ساعة من العمليات لضمان التحصيل وفقًا للمعايير.

عن الشركة:

الشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) شركة حديثة ومستقلة ضمن مجموعة الخطوط الجوية السعودية وبوابة رئيسية للشحن وخدمات المناولة الأرضية واللوجستية في مطارات المملكة، وستعزز الشركة تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية، وكذلك ربط عمليات النقل البري والبحري بمطارات المملكة، دعماً لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية كمحور أساسي من محاور الرؤية في ضوء التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف؛ بدءاً من تاريخ 20 فبراير 2023م.