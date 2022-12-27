أبرز الموادوظائف

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 27 ديسمبر 2022 - 11:56 صباحًا

المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في (الرياض) و (جدة)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- منسق التطوير المهني المستمر (جدة).
2- مهندس تخطيط (الرياض).
3- مهندس معماري (الرياض).
4- أخصائي دعم فني (الرياض).
5- فني بيطري (الرياض).
6- ممرض ثاني (الرياض).
7- مساعد أبحاث (الرياض).

التخصصات المطلوبة:
– علوم الحاسب.
– إدارة الأعمال.
– الهندسة المعمارية.
– الطب البيطري.
– التمريض.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

الوسوم
صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 27 ديسمبر 2022 - 11:56 صباحًا
صورة سارة السيد

سارة السيد

زر الذهاب إلى الأعلى