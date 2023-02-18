أبرز الموادوظائف

وظائف بـ شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 18 فبراير 2023 - 4:14 مساءً

المناطق_متابعات

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وهندسية بينبع، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُمثل مشتريات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة سلسلة الإمداد، إدارة الأعمال، الهندسة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

2- مهندس استراتيجية الموثوقية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال موثوقية المصنع.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مُمثل مشتريات:
اضغط هنا

2- مهندس استراتيجية الموثوقية:
اضغط هنا

الوسوم
صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 18 فبراير 2023 - 4:14 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

زر الذهاب إلى الأعلى