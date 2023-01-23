وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو ..إليك رابط التقديم

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :
المسميات الوظيفية:
- أخصائي روماتيزم الأطفال.
- جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
- جراح الأوعية الدموية.
- جراح الصدر.
- مستشار الصحة العقلية المتقدم.
- مساعد طبيب أسنان مشارك.
- كبير مستشاري الصحة العقلية.
- مستشار مساعد للصحة العقلية.
- طبيب عام ، EMS,
- كبار طبيب الجرعات.
- أخصائي أعمال – تخطيط.
- طبيب عام ، الأشعة.
- أخصائي التخدير.
- أخصائي التمثيل الغذائي / الوراثة لدى الأطفال.
- مستشار مشارك.
- طبيب عام.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23يناير 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).