أبرز الموادمحلياتوظائف

وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو ..إليك رابط التقديم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 يناير 2023 - 1:00 مساءً

المناطق_متابعات

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المركز في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي روماتيزم الأطفال.
  2. جراح عام ، جراحة المسالك البولية.
  3. جراح الأوعية الدموية.
  4. جراح الصدر.
  5. مستشار الصحة العقلية المتقدم.
  6. مساعد طبيب أسنان مشارك.
  7. كبير مستشاري الصحة العقلية.
  8. مستشار مساعد للصحة العقلية.
  9. طبيب عام ، EMS,
  10. كبار طبيب الجرعات.
  11. أخصائي أعمال – تخطيط.
  12. طبيب عام ، الأشعة.
  13. أخصائي التخدير.
  14. أخصائي التمثيل الغذائي / الوراثة لدى الأطفال.
  15. مستشار مشارك.
  16. طبيب عام.
  17. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 يناير 2023 - 1:00 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى