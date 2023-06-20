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وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 20 يونيو 2023 - 10:33 صباحًا

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المسميات الوظيفية:

  1. ممرضة الموظفين.
  2. مهندس صيانة أول.
  3. أخصائي تدريب وتطوير.
  4. مهندس صيانة أول.
  5. القابلة.
  6. كبير فنيي مختبر الأسنان.
  7. الممرضة المسؤولة.
  8. استشاري مساعد التخدير.
  9. والمزيد …

 

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 20 يونيو 2023 - 10:33 صباحًا
صورة سارة السيد

سارة السيد

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