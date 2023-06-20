وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: ممرضة الموظفين. مهندس صيانة أول. أخصائي تدريب وتطوير. مهندس صيانة أول. القابلة. كبير فنيي مختبر الأسنان. الممرضة المسؤولة. استشاري مساعد التخدير. والمزيد …