وظائف بـ هيئة تقويم التعليم والتدريب

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- أخصائي عقود ومناقصات.
- مدير إدارة المتابعة وعلاقات الموردين.
- مشرف مخاطر.
- إحصائي.
- أخصائي عمليات اعتماد.
- باحث أكاديمي.
- أخصائي تطوير تنظيمي.
- أخصائي اختبارات لغوية.
- أخصائي اختبارات وقياس.
- مساعد تعليمي.
- أخصائي تقويم مدرسي.
- مدير مشاريع.
- أخصائي مشاريع.
- مراقب مقر اختبارات المحوسبة.
- متعاون مقر اختبارات المحوسبة (عدة مدن).
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).