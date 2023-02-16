وظائف بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف لكافة المؤهلات (الابتدائية فأعلى) في المجالات التالية (سائقين، تقنية، إدارية، هندسية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- سائق (وظيفتان).
2- مُحلل أول أمن سيبراني.
3- مُحلل ثاني نظم البنية التحتية.
4- مُحلل ثاني مشاريع تقنية المعلومات.
5- مُحلل اتصالات.
6- مُحلل ثاني علاقات عملاء.
7- مُحلل أول شبكات وأنظمة البنية التحتية.
8- مُحلل ثاني تخطيط الموارد المؤسسية.
9- اختصاصي هندسي (تخطيط – توزيع – الشؤون الفنية).
10- اختصاصي هندسي (تخطيط – توليد – الشؤون الفنية).
11- اختصاصي أول هندسي/اقتصادي/مالي.
12- اختصاصي هندسي.
المؤهلات المطلوبة:
– الشهادة الابتدائية.
– الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
– الشهادة الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فأعلى.