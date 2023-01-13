وظائف بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل بعدة مدن

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل ثاني الوثائق والمحفوظات- مدينة الرياض

المؤهلات والخبرة

دبلوم لا يقل عن جيد في إدارة الوثائق والمحفوظات أو علوم المكتبات التقدير أو ما يعادله كحد أدنى.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

خبرة بما لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.

مشرف الوثائق والمحفوظات- المؤهلات والخبرة البكالوريوس لا يقل عن جيد في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو ما يعادلها كحد أدنى.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

خبرة إشرافية بما لا تقل عن 10 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.

طريقة التقديم: