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وظائف بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل بعدة مدن

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 يناير 2023 - 12:20 صباحًا

المناطق-الرياض

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل ثاني الوثائق والمحفوظات- مدينة الرياض

المؤهلات والخبرة

  • دبلوم لا يقل عن جيد في إدارة الوثائق والمحفوظات أو علوم المكتبات التقدير  أو ما يعادله كحد أدنى.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
  • خبرة  بما لا تقل  عن 5 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.
مشرف الوثائق والمحفوظات-
المؤهلات والخبرة
  • البكالوريوس لا يقل عن جيد في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو ما يعادلها كحد أدنى.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
  • خبرة  إشرافية بما لا تقل عن 10 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– محلل ثاني الوثائق والمحفوظات- مدينة الرياض (اضغط هنا)

– مشرف الوثائق والمحفوظات- (اضغط هنا)
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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 13 يناير 2023 - 12:20 صباحًا
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