وظائف بـ هيئة تنظيم المياه والكهرباء للعمل بعدة مدن

المناطق-الرياض
أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
محلل ثاني الوثائق والمحفوظات- مدينة الرياض
المؤهلات والخبرة
- دبلوم لا يقل عن جيد في إدارة الوثائق والمحفوظات أو علوم المكتبات التقدير أو ما يعادله كحد أدنى.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- خبرة بما لا تقل عن 5 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.
مشرف الوثائق والمحفوظات-
المؤهلات والخبرة
- البكالوريوس لا يقل عن جيد في إدارة الأعمال أو علوم المكتبات والمعلومات أو ما يعادلها كحد أدنى.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
- خبرة إشرافية بما لا تقل عن 10 سنوات في مجال الوثائق والمحفوظات.