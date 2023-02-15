وظائف بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم مواطنا سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي المشتريات:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، إدارة سلسلة التوريد)، أو ما يعادلها.

خبرة سابقة في مجال المشتريات.

إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس.

مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي).

خبرة 5 سنوات في مجال العمل.

مهندس برمجيات:

المؤهلات والخبرات:

حاصل على درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب الآلي، هندسة البرمجيات).

خبرة سنتين في مجال العمل.

طريقة التقديم:



أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 14 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).