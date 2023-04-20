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وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 أبريل 2023 - 11:52 صباحًا

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل  في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • نائب الرئيس – المعرفة والتحليل.
  • زميل – المواد الحرجة في قطاع الكهرباء.
  • معاون – استشاري.
  • محلل – استشاري.
  • الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.
  • مدير / رئيس – استشارات.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 أبريل 2023 - 11:52 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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