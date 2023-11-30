وظائف بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في عدة تخصصات

الوظائف:

1- مدير المشروع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات الإدارية، علوم الحاسب، إدارة الصحة، إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات لحملة البكالوريوس ولحملة الماجستير خبرة لا تقل عن سنتين.

2- أخصائية تغذية:

– درجة البكالوريوس في تخصص (التغذية السريرية، علم التغذية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال الرعاية الصحية أو الخدمات الغذائية.

– مصنف ومسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SCFHS).

3- محرر محتوى الموقع:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الاتصال الإعلام، العلاقات العامة، الصحافة، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين كمحرر إعلامي عن كتابة النصوص والتحرير والتدقيق اللغوي أو النشر على الويب.

4- أخصائي أول علاقات عامة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة العامة، إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في العلاقات العامة.

نبذة عن المستشفى:

– مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، هو مستشفى تخصصي حكومي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تأسس عام 1983م، يقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية الخاصة بطب العيون للمرضى والمراجعين من جميع الأعمار، في عام 2020م بلغ عدد المرضى المراجعين للعيادات الخارجية أكثر من 214324 مريضاً كما بلغ عدد المرضى المراجعين لقسم الطوارئ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا