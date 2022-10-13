وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

المناطق_متابعات

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

السكرتير الطبي التنفيذي III

المؤهلات و الخبرة

الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة. أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة. أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة. التسجيل / الترخيص. نتائج IELTS مطلوبة.



2.أخصائي تخطيط

III

المؤهلات والخبرة

الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم سنتان ؛ إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل إدارة الأعمال ، ومدير الرعاية الصحية ، والهندسة ، وما إلى ذلك) التعليم السريري (مثل فني الصيدلة ، وفني التمريض ، وفني الرعاية الصحية الآخر ، وما إلى ذلك) مع 6 سنوات من الخبرة.

يفضل درجة البكالوريوس. إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل الرعاية الصحية ، والمسؤول ، وإدارة الأعمال ، والهندسة ، وما إلى ذلك) التعليم السريري (مثل الصيدلي ، والممرض ، وأخصائي الرعاية الصحية الآخر ، وما إلى ذلك) لا تتطلب الخبرة.