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وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 13 أكتوبر 2022 - 9:06 مساءً

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)،  عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى  وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

السكرتير الطبي التنفيذي III

المؤهلات و الخبرة

    • الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم لمدة سنتين في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 6 سنوات من الخبرة.
    • أو دبلوم 3 سنوات في السكرتير الطبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. مع 4 سنوات من الخبرة.
    • أو درجة البكالوريوس في سكرتير طبي أو إدارة الصحة / المستشفى أو أي مجال ذي صلة. أي خبرة المطلوبة.
    • التسجيل / الترخيص.
    • نتائج IELTS مطلوبة.

2.أخصائي تخطيط

III

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المؤهلات والخبرة

 

  • الحد الأدنى أو المطلوب: دبلوم سنتان ؛ إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل إدارة الأعمال ، ومدير الرعاية الصحية ، والهندسة ، وما إلى ذلك) التعليم السريري (مثل فني الصيدلة ، وفني التمريض ، وفني الرعاية الصحية الآخر ، وما إلى ذلك) مع 6 سنوات من الخبرة.
  • يفضل درجة البكالوريوس. إدارة سلسلة التوريد أو ما يتصل بها (مثل الرعاية الصحية ، والمسؤول ، وإدارة الأعمال ، والهندسة ، وما إلى ذلك) التعليم السريري (مثل الصيدلي ، والممرض ، وأخصائي الرعاية الصحية الآخر ، وما إلى ذلك) لا تتطلب الخبرة.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 13 أكتوبر 2022 - 9:06 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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