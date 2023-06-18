وظائف بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 4 مدن

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن طرح وظائف إدارية متعددة للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس (كافة التخصصات مطلوبة) في كل من (الرياض، جدة، المدينة المنورة).

الوظائف المتاحة

– مساعد إداري ثاني (ADMINISTRATIVE ASSISTANT II)

– منسق إداري أول (ADMINISTRATIVE COORDINATOR I)

– كاتب (CLERK)

– ممثل توظيف أول (EMPLOYMENT REPRESENTATIVE I)

– سكرتير أول (HOSPITAL ASSISTANT I)

– سكرتير ثاني (HOSPITAL ASSISTANT II)

– كاتب جناح (WARD CLERK)

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم (كافة التخصصات)

– البكالوريوس (كافة التخصصات)

المميزات:

– رواتب تنافسية.

– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.

– بدل سكن ومواصلات.

– تطوير مهني مستمر.

– برنامج مساعدة الموظفين.

– مرافق ترفيهية للموظفين.

– تخفيضات وقروض بدون فوائد.

– مساعدة تعليمية حسب سياسة المستشفى.

– إجازات سنوية ومهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).

2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)

3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.

4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.

5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً من خلال الرابط: “اضغط هنا” مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.